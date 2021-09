Wie helpt Annemiek van Vleuten? ‘Met die oorbel ben ik heel de wereld over gereisd’

LeBron James overwoog overstap van NBA naar American football: ‘Ik zag mezelf al staan’

LeBron James behoort al jaren tot de grootste sterren in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA, maar de 36-jarige Amerikaan had ook zomaar nu als American footballer in de NFL kunnen spelen. De vedette van Los Angeles Lakers bekende op ESPN dat hij in 2011, toen de NBA maanden stil lag vanwege een cao-conflict, dicht bij een 'switch' van basketballer naar American footballer was. James kreeg in die tijd naar eigen zeggen aanbiedingen uit de NFL van Dallas Cowboys en Seattle Seahawks.