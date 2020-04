Wielrenner Froome voelt zich nagenoeg de oude na heftige valpartij

Column Er viel geen druppel in Roubaix, de weergoden hadden medelijden met ons

12 april Geen Parijs-Roubaix vandaag, maar in tegenstelling tot de voorspellingen ook geen regen. Tot tevredenheid van columnist Thijs Zonneveld. ‘Het had maar op één manier erger gekund: dat het ook nog had geregend op de Eerste Paasdag van 2020.’