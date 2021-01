Wil de echte doelpuntenmaker bij RKC nú opstaan?

Voor het ingaan van de avondklok had RKC Waalwijk de punten al zo goed als binnen kunnen hebben in Eindhoven. Dan had het in de eerste helft wel meer munt moeten slaan uit de vele kansen. In een tijdsbestek van een paar minuten tijd stonden PSV-doelman Yvon Mvogo (tot twee keer toe), de paal en verdediger Jordan Teze een treffer in de weg.