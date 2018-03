Wiljan Vloet verlaat FC Den Bosch

Structuur in jeugdopleiding

Algemeen directeur Paul van der Kraan over het vertrek van Vloet: ,,Met zijn kennis en ervaring in de voetballerij is hij in staat gebleken om een enthousiast team te formeren dat structuur heeft aangebracht in de jeugdopleiding. Onder aanvoering van Wiljan is er van onderuit een topsportklimaat gecreëerd met een duidelijk zichtbaar DNA, een regionaal gericht karakter en een herkenbare speelstijl. We zijn hem hier zeer erkentelijk voor.”