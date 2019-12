Willem II bezig aan historische seizoenshelft: nog nooit zoveel punten na zeventien duels

Dankzij de 1-2 overwinning bij SC Heerenveen heeft de ploeg van Adrie Koster na zeventien duels liefst 32 punten. Nog nooit wisten de Tricolores in de eerste helft van het seizoen zoveel punten te pakken. Het oude record stamt uit het seizoen 1999/2000, toen de toenmalige trainer Co Adriaanse met Willem II na zeventien potjes op dertig punten stond.

Boven PSV

Voor de tweede keer in de historie meldt Willem II zich halverwege het seizoen in de top-drie van de eredivisie. in 1995/1996 stonden de Tilburgers al derde (29 punten) toen ze iedere tegenstander al een keer hadden getroffen. Toen was PSV de nummer twee. De Eindhovenaren staan dit seizoen slechts vierde, waardoor Willem II zich voor het eerst in de geschiedenis halverwege het seizoen de beste van Brabant mag noemen.