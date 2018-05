Willem II'er Haye vervolgt loopbaan bij Lecce

Thom Haye speelde twee seizoenen voor Willem II. Hij kwam in totaal tot 71 wedstrijden in het shirt van De Tricolores en scoorde vijf goals. Net als Darryl Lachman, Stefan van der Lei, Bartholomew Ogbeche, Eyong Enoh en Giliano Wijnaldum mocht hij vertrekken uit Tilburg.

Lecce is de voormalig club van Graziano Pellè en is drie jaar geleden gekocht door het consortium van prof. Saverio Sticchi Damiani en wil weer terug naar de top van weleer en heeft ambitieuze plannen. Zo is de club druk bezig met de bouw van een nieuw ultramodern trainingscentrum. Voormalig Lazio-speler Fabio Liverani is de huidige hoofdtrainer van de ploeg die afgelopen seizoen naar de Serie B promoveerde.