Willem II heeft de erfenis van Daniel Crowley goed opgevangen

Het publiek in het stadion van Willem II beleefde tegen FC Groningen de kroniek van een aangekondigde treffer. Spits Vangelis Pavlidis riep al een paar weken geleden dat de Tilburgse club een goede zaak had gedaan door Görkem Saglam weg te plukken bij VfL Bochum. Hij had een klik met de spelverdeler die hem sinds hun gezamenlijke verblijf bij de Duitse club blindelings kon vinden.