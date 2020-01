Willem II schrikt Girona af met vraagprijs, Liverpool kijkt naar Barça-aanvaller

NK veldrijden Del Carmen Alvarado voelt zich Domini­caans, maar houdt ook van kou, modder en Nederland

11 januari Ceylin del Carmen Alvarado (21) is geboren in de Dominicaanse Republiek, groeide op in de Rotterdamse probleemwijk Beverwaard, behoort momenteel tot de wereldtop in het veldrijden én is vandaag favoriet bij de NK in Rucphen. ,,Ik fiets voor mijn geld. Drie jaar geleden ben ik na de havo bewust gestopt met school om dit te kunnen doen.”