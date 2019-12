Willem II wil in cadans blijven: ‘Deze ploeg zit in een bepaald ritme’

Willem II wil de cadans van de laatste weken nog even vasthouden. Het liefst tot en met zaterdag wanneer de Tilburgse club met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard het kalenderjaar 2019 afsluit. Maar ook het duel in de beker met Sparta van morgenavond is voor de ploeg van Adrie Koster van groot belang.