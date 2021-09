Willem II zet geweldige seizoensstart voort met zege op RKC

De start van de ‘Fred Grim-derby’ tussen RKC Waalwijk en Willem II begon veelbelovend, toen Tilburgse doelman Timon Wellenreuther al in de eerste minuut de grootste moeite had met een voorzet van Alexander Büttner. Een paar minuten later kwam een vrije trap van Görkem Saglam net niet goed op het hoofd van Kwasi Wriedt terecht.

Weinig grote kansen

Hoogstaand voetbal werd er niet voorgeschoteld, maar het eerste kwartier van de eerste helft was vanwege het hoge tempo vrij vermakelijk om naar te kijken. Daarna zakte het wat in en echte grote kansen kwamen er weinig. Willem II was wat sterker, maar RKC kon voor rust prima standhouden.

Komeet

Hoe anders was het begin van de tweede helft. Willem II schoot als een komeet uit de startblokken en RKC raakte de weg kwijt na het snel uitvallen van linksback Alexander Büttner. Het duurde ook niet lang voordat de 0-1 erin lag. Kwasi Wriedt was de afmaker, na goed werk van Mats Köhlert.

Diezelfde Köhlert had de bal er nog geen tien minuten later zelf in liggen. Toen was hij het eindstation, nadat RKC-doelman Etienne Vaessen eerder nog knap redde. Zijn goal zorgde ervoor dat Willem II op rozen zat. Op een enkel dreigend moment na, invaller Ahraf El Bouchataoui schoot maar net over, kwamen de Tilburgers niet in de problemen. Tot de absolute slotfase. Eerst was Bakari al gevaarlijk met een schot, maar Heerkens stond goed in de weg en leek ervoor te zorgen dat Willem II de nul zou houden. Maar niet veel later legde Michiel Kramer de bal goed terug en schoot Meulensteun toch nog raak, waardoor het scorebord uiteindelijk een 1-2 uitslag liet zien.

PSV en Heerenveen komen morgen nog in actie, maar Willem II kan in ieder geval een dag lang genieten van plek twee in de eredivisie. Op slechts drie punten achterstand van koploper Ajax.

