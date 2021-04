Willem van Hanegem: ‘Ik snap gewoon niet dat Ziyech niet speelt’

Zidane niet bevreesd voor wraak UEFA en Makkelie voor Super League

26 april Zinedine Zidane heeft het volste vertrouwen in de integriteit van Danny Makkelie. De trainer van Real Madrid kreeg op de persconferentie in de aanloop naar het eerste duel met Chelsea in de halve finales van de Champions League vragen over mogelijke consequenties voor Real vanwege de plannen om een Super League op te zetten. Journalisten vroegen de trainer of hij bang is dat de Nederlandse scheidsrechter nu, mogelijk onder druk van de UEFA, bewust tegen Real gaat fluiten.