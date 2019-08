Williams laat Cincinnati schieten door blessure

Daarmee blijkt Williams niet tijdig hersteld van de kwetsuur die ze afgelopen weekeinde opliep tijdens het toernooi in Toronto. In de finale moest de tennisster in de eerste set al opgeven tegen de Canadese Bianca Andreescu. ,,Na de ochtendtraining was ik nog hoopvol, maar de pijn keerde terug", legt tweevoudig kampioene Williams uit. Ze vermoedt dat deelname aan de US Open, dat op maandag 26 augustus begint, niet in gevaar komt.