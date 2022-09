Williams neemt dankbaar afscheid van uitzinnig publiek: ‘Iedereen die ooit Go Serena riep, bedankt’

Door Rik Spekenbrink



En toen, na 1014 officiële partijen in het enkelspel, sloeg Serena Williams vrijdagavond om 22.22 uur Amerikaanse tijd haar laatste bal. Op het zesde matchpoint van Ajla Tomljanovic moest ze dan toch capituleren. Haar lange, glansrijke carrière eindigde op een zinderende zomeravond in New York. Eerst klonk een ‘ahhh’ na haar forehand-misser, maar dat maakte meteen plaats voor een ovationeel gejuich van de 23.859 uitzinnige fans op de tribune. Toen ze haar racket in haar tas stak, kwam Tina Turners Simply the best uit de speakers. Op de scoreborden stond ‘greatest of all time’. In Amerika geen discussiepunt, maar een feit.

Volledig scherm Serena Williams dankt de fans in het Arthur Ashe Stadium na haar nederlaag tegen de Australische Ajla Tomlijanovic in de derde ronde van de US Open. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Dat was het dan voor Serena Jameka Williams (40). Een kwart eeuw na haar debuut op de US Open vormde Flushing Meadows ook het decor voor het afscheid van The Queen of Queens. Met een laatste pirouette zwaaide Williams, 23-voudig grandslamwinnares, af. Haar vaarwel werd ingeleid door een onvergetelijke afscheidsweek. Want het ging in New York maar over één ding. Er werden honderden speciale T-shirts verkocht, kinderen brachten met witte kraaltjes in hun haar een ode aan hun idool, de groten der aarden spraken lovende woorden over de superster en haar nalatenschap. En het kabaal in het Arthur Ashe Stadium was bij haar vier partijen oorverdovend en onvergelijkbaar met andere historische momenten.

,,Jullie waren geweldig”, zei Williams in het interview op de baan, na haar ruim een uur durende intense gevecht met de Australische Tomljanovic, die met 7-5, 6-7, 6-1 won. Ze begon direct aan een dankronde. ,,Bedankt Papa, ik weet dat je kijkt. Bedankt Mama. Daar begon het mee, met mijn ouders, die verdienen alles”, waarna ze het niet droog hield. ,,Dit zijn tranen van geluk, denk ik.” Om zich vervolgens te richten tot haar zus. ,,De enige reden dat Serena Williams bestaat, is Venus. Het is een mooie rit geweest. Iedereen die ooit Go Serena heeft geroepen, bedankt.” Of haar goede optreden op de US Open geen reden was om haar beslissing nog eens te heroverwegen? ,,Zeg nooit, nooit.”

Volledig scherm Een emotionele Serena Williams tijdens een interview. © AFP

Definitief

Maar alles wees op het definitieve afscheid. Hier had ze naartoe gewerkt. Nog één keer schitteren, letterlijk en figuurlijk, op de US Open. Ze won van Danka Kovinic, van Anett Kontaveit. Het publiek in het grootste tennisstadion ter wereld was zó fanatiek dat de vraag rees wie haar met pensioen kon en durfde te sturen. Tomljanovic hield het hoofd koel en gaat de boeken in als laatste tegenstander van Williams. Ze excuseerde zich daarvoor. ,,Ik hou net zo veel van Serena als jullie. Ze is de allerbeste ooit, punt. Tennis zal niet meer hetzelfde zijn.”

Niet veel later verscheen Williams, waarschijnlijk voor het laatst, in de persconferentiezaal. Ze zei alleen maar positieve dingen te halen uit haar laatste partij. ,,Ik neem hier alleen maar positieve dingen uit mee. Ik kan het nog. Maar het kostte heel veel werk om terug te komen. Als ik eerder was begonnen, had ik er beter voor gestaan. Dat idee maakt het afscheid iets moeilijker, misschien. Maar ik ben vooral hartstikke blij. Ik weet het niet precies. Het was een geweldige week. Ik heb zo veel liefde ervaren, het was overweldigend en ik ben erg dankbaar. Morgen ga ik uitrusten en tijd doorbrengen met Olympia (haar 5-jarige dochter, red.). Dat wordt karaoke, zeker weten.”

Volledig scherm © ANP / EPA

Hoe haar toekomst er daarna uit ziet? Dat wist Williams zo kort na haar laatste hoofdstuk nog niet. ,,Maar de sport heeft me veel gebracht. En via de sport heb ik een hoop andere mensen iets kunnen brengen. Ik kan me geen leven voorstellen zonder tennis. Maar hoe dat eruit gaat zien, geen idee. Ik ben nog steeds superjong, er ligt een mooie toekomst in het verschiet.”