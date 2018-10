Williams neemt het op tegen Federer

De 37-jarige Williams heeft niet meer gespeeld sinds haar nederlaag tegen Naomi Osaka in de ophefmakende finale van de US Open, waarin de 23-voudige grandslamwinnares opzichtig ruzie maakte met de umpire en straf kreeg. Ze meldde zich af voor het toernooi in Peking. Williams doet voor de vijfde keer mee aan de Hopman Cup. Federer en Bencic zijn titelverdediger in Perth.



Het Duitse team is op papier ook sterk met Alexander Zverev, de nummer vijf van de wereld bij de mannen, en Angelique Kerber, de mondiale nummer drie bij de vrouwen.