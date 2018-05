Williams ontsnapt aan uitschakeling na stroeve start

Promes had Oranje graag ook de zege gebracht

23:31 Doelpuntmaker Quincy Promes baalde dat hij Oranje niet naar de zege kon schieten in de oefeninterland tegen Slowakije. ,,De tweede helft ben je de bovenliggende partij. Ik had graag nog eentje gemaakt, maar dat is helaas niet gelukt. Daarom ben ik ook wat teleurgesteld’’, zei de aanvaller tegen Veronica.