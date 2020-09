Williams vecht zich voorbij verrassing Pironkova naar halve finale

Vanaf de eerste game slaagde Williams er niet in haar wil op te leggen aan Pironkova. De zes jaar jongere Bulgaarse speelt in New York pas haar eerste toernooi in drie jaar, na Wimbledon in 2017 ging ze met zwangerschapsverlof en eerder dit jaar besloot ze dan toch haar comeback te maken, maar daar was opnieuw weinig van te zien. Terwijl een ontevreden Williams veel van zich liet horen, bleef de ingetogenere Pironkova tegengas geven. Toen ze de eerste break van de wedstrijd bevestigde en er 4-2 van maakte, had ze pas twee unforced errors laten noteren. Niet veel later serveerde ze de set vakkundig uit. Toen Williams ook bij de start van de tweede set direct haar opslag inleverde, liep ze verslagen naar de andere kant van het net. Ze raapte zich vervolgens bij elkaar en plaatste meteen de re-break bij haar eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Daarna ging het op service, totdat Pironkova bij 3-4 uit het niets drie breakpoints weggaf aan haar Amerikaanse opponente. Williams benutte het tweede en dwong in de game erna met een reeks sterke opslagen een derde set af.

In die beslissende set sloeg de steeds dominantere Williams meteen een belangrijke slag toen ze Pironkova haar service afpakte in de openingsgame. De Bulgaarse verloor de grip op de wedstrijd verder en verder uit handen en bij 5-2 en 40-0 was het gedaan. Voor de veertiende keer staat Williams in de halve finale op Flushing Meadows.



Williams mag in New York dus nog altijd blijven dromen van haar 24ste grandslamtitel. Daarmee zou ze het record evenaren van de Australische tennislegende Margaret Court, maar sinds de Australian Open van 2017 lukte het de Amerikaanse superster niet meer om een major te winnen. De volgende test is mogelijk opnieuw tegen een collega-moeder. Victoria Azarenka staat vannacht tegenover de Belgische Elise Mertens in de laatste kwartfinale. Tegen Azarenka speelde Williams in het verleden twee US Open-finales. In zowel 2012 als 2013 won ze voor eigen publiek in drie sets. De andere halve finale gaat tussen landgenote Jennifer Brady en Naomi Osaka, van wie Williams in 2018 verloor in een veelbesproken finale.