Wimbledon: Hubert Hurkacz doneert per ace 100 euro aan Oekraïne

nacompetitie Nemelaer komt in krankzinni­ge finale twee keer voor, maar blijft eersteklas­ser na nekslag in blessure­tijd

Een wedstrijd om nooit meer te vergeten, het regende doelpunten op neutraal terrein in Wijchen. Op Sportpark Bospad speelde twee hoofdklasse-waardige teams de finale van hun leven. In deze nacompetitie campagne finale was er echter maar één ticket. Nemelaer promoveerde niet en speelt volgend jaar weer eerste klasse. Longa’30 ontliep degradatie.

20:44