Wimbledon laat Russische en Belarussische tennissers weer toe: ‘Een ongelooflijk moeilijke beslissing’

NK's veldrijden naar Oisterwijk (2025) en Huijbergen (2026)

De Nederlandse kampioenschappen veldrijden zijn in 2025 en 2026 toegewezen aan plaatsen in Brabant. Oisterwijk mag de titelstrijd in 2025 organiseren, Huijbergen is in 2026 aan de beurt, meldt de Nederlandse wielerbond KNWU. De NK in 2024 vinden plaats in het Drentse Hoogeveen.