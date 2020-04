‘Wimbledon ontvangt ruim 100 miljoen euro door pandemieverzekering’

Geen histori­sche titel voor De Rakt: ‘Uur gebaald, daarna dacht ik: waar hebben we het over?’

10:18 Met negen verliespunten minder dan de nummer twee leek FC De Rakt in de vijfde klasse af te stevenen op het eerste kampioenschap uit de clubgeschiedenis. Maar nu de KNVB de competities in het amateurvoetbal heeft beëindigd en geen kampioenen, degradanten en promovendi heeft aangewezen, is dat sprookje in rook opgegaan voor de Udense club.