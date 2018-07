Wimbledon wijkt niet voor WK-finale

,,We zijn een uitverkocht evenement en er is enorm veel aandacht voor Wimbledon'', zei directeur Richard Lewis van de organiserende All England Club tegen de BBC. ,,We piekeren er niet over om iets te gaan aanpassen. De finale begint op dezelfde tijd als altijd.''



Engeland strijdt woensdagavond met Kroatië om een plek in de finale van het WK. De 'Three Lions' bereikten tot nu toe één keer de eindstrijd, in 1966 in eigen land. Toen pakten ze de wereldtitel.



,,We zijn allemaal opgewonden door het Engelse succes op het WK'', zegt Lewis. ,,Het is fantastisch voor de sfeer in het land, zo merkten we ook zaterdag hier toen Engeland won van Zweden. Maar we hebben van niemand klachten gekregen. Voor niemand verstoort het voetbal het plezier van Wimbledon. We hebben bijna overal open Wi-Fi, dus de mensen kunnen zachtjes op hun telefoon of tablet ook het voetbal volgen.''



De grote tv-schermen op 'Henman Hill', waar doorgaans vele fans bij elkaar komen om de wedstrijden op Wimbledon te volgen, blijven zondag gereserveerd voor de tennisfinale.