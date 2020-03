Wimbledon zingt het wel een jaartje uit

Door Rik Spekenbrink



Wie wel eens een voet over de drempel heeft gezet aan Church Road, voelt direct de weelde. Het tennispark ademt weliswaar geen geld of uitbundigheid, er is weinig modern aan Wimbledon. Maar statig en traditioneel getuigt ook van rijkdom. Mannen en vrouwen in deftige kleding, nippend aan Pimm’s, tussen keurig aangeharkte bloemenperkjes. Het is allemaal zo chique, zo goed onderhouden, dat de bezoeker wel aanvoelt dat ze hier niet ieder jaar alle dubbeltjes hoeven om te draaien.



Woensdag wordt het nieuws verwacht dat eigenlijk al bekend is. Wimbledon gaat in 2020 niet door, als gevolg van de coronacrisis. Uitstellen is geen optie, tennissen op gras kan alleen in de zomer. Natuurlijk doet de beslissing in het zuidwesten van Londen pijn. De omzet van het toernooi bedroeg in 2018 288,5 miljoen euro, onderaan de streep bleef 44,5 miljoen over. Dit jaar gaat logischerwijs geld kosten. De uitgaven waarop wordt bespaard - zoals het prijzengeld van zo’n 50 miljoen euro – wegen niet op tegen de schadepost van een afgelasting.