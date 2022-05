Winston Jumper mag na nieuwe Derby-titel gaan genieten van zijn pensioen

Aniek Diks pinkte gistermiddag een traantje weg bij het afscheid van Winston Jumper. Voor de 32-jarige amazone uit Vorstenbosch was het de afsluiting van een bewogen weekeinde op CSI Eindhoven.

Op de muziek van ‘Als alle lichten zijn gedoofd’ in de uitvoering van Jill Helena verliet de geëmotioneerde Diks met Winston Jumper aan de hand de piste. Een dag eerder stond de combinatie volop in de schijnwerpers als de grote winnaars van de Van Grunsven Groep Derby. De donkerbruine hengst bewees ondanks de gevorderde leeftijd in de kracht van zijn leven te zijn. Hongerig en topfit. Geen van de 22 deelnemers slaagde erin de 21 hindernissen foutloos te nemen. Winston Jumper verslikte zich uitgerekend in de laagste balk van het parcours, bij het afrijden van de wal. ,,Met die fout had ik eerlijk gezegd geen rekening gehouden”, zei Diks na afloop.

Quote Ik zie er een beetje tegenop om hem met pensioen te laten gaan. Zeker omdat hij nog met zoveel plezier alles doet Aniek Diks (32)

Zittend op het terras zag zij dat ook haar laatste concurrenten zich stuk beten op de opdracht. Met 4 strafpunten prolongeerden zij en Winston Jumper de Derby-titel. De vorige zege dateerde van 2019, vóór de coronacrisis. Daar was toen nog een barrage voor nodig. Zaterdag hoefde Diks niet over te werken. ,,Ik hoopte dat er geen barrage zou komen, om mijn paard te sparen.”

Reputaties sneuvelen

De Derby staat al sinds 1983 op het programma in Eindhoven. Het is al lang niet meer het hoofdnummer, heeft niet de grootste prijzenpot, maar het is nog wel het meest beklijvende onderdeel gezien de zwaarte van de omloop met ook een aantal natuurlijke hindernissen zoals de Devil’s Dyke en de Derby Wall. Parcoursbouwer Henk Linders liet zaterdag de reputatie van veel oud-winnaars sneuvelen. Die van Aniek Diks bleef fier overeind. ,,Deze overwinning is misschien nog wel specialer dan die van 2019. Winston Jumper is 19, dit is een van zijn laatste concoursen. Ik zie er een beetje tegenop om hem met pensioen te laten gaan. Zeker omdat hij nog met zoveel plezier alles doet. Misschien gaan we nog wat kleine wedstrijden doen.”

Volledig scherm Vincent Dings had de grootste moeite om Ivory Hdh in toom te houden tijdens de loodzware Derby. © Kees Martens/DCI Media

Aan de andere kant van het spectrum bevond zich Vincent Dings, twee jaar ouder dan Winston Jumper. De 21-jarige ruiter uit Heeze eindigde bij zijn Derby-debuut als 20ste met 32 strafpunten. ,Vooraf dichtte hij zich met veel branie zelfs winstkansen toe met Ivory Hdh. Op pijnlijke wijze leerde hij de bijzondere wetten van de Derby kennen. ,,Het was zwaar. Het is toch wat anders dan een gewoon parcours. Daar moet het paard aan wennen en ik zelf ook. Een goede oefening voor volgend jaar.”

Quote Ze was vooral op hol. Ik kon ze bijna niet meer houden. Daardoor werd het te moeilijk Vincent Dings (21)

Waar bij de concurrentie de vermoeidheid toesloeg, ook bij de paarden, had Dings juist moeite om zijn merrie in toom te houden. ,,Ze was vooral op hol. Ik kon ze bijna niet meer houden. Daardoor werd het te moeilijk.”

Lief aankijken

Dings was al blij dat hij deel mocht nemen aan ‘het mooiste concours van Nederland’. ,,Een kwestie van de organisatie en de bondscoach lief aankijken.” De beloftevolle Heezenaar, bezig aan een sterk seizoen, beschaamde dat vertrouwen niet gezien de tweede plaats in de Van Mossel Automotive Prix over 1.50 meter eerder in de week. In de afsluitende VDL Groep Grand Prix was hij met Cream Couleur Z dicht bij een hoge eindklassering, tot een dubbele fout op de driesprong aan het einde. ,,Volgend jaar wordt het wel makkelijker om hier binnen te komen, verwacht ik.”