Wisselvallige Djokovic komt sterk terug en verovert achtste titel in Melbourne

Novak Djokovic wankelde, op zijn favoriete tennisbaan in de wereld. Maar zoals zo vaak wist hij zich op tijd weer op te richten. De Serviër won een spannende maar merkwaardige finale van de Australian Open van Dominic Thiem: 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. Zijn achtste titel in Melbourne, grand slam nummer 17 en als bonus weer de nummer 1 van de wereld.

Door Rik Spekenbrink



Het mannentennis leek eindelijk een nieuwe grand slam-winnaar te krijgen, maar voorlopig houdt de hegemonie van ‘de grote drie’ nog stand. Stan Wawrinka blijft de laatste ‘andere’ speler die een grand slam wist te winnen, de US Open van 2016. En hij blijft de enige die kan zeggen zowel Rafael Nadal als Novak Djokovic te hebben verslagen op één grand slam.

Want dat bleek voor Dominic Thiem net een brug te ver. De Oostenrijker (26) leek, in zijn derde grand slam-finale, op weg naar zijn eerste hoofdprijs. Djokovic wankelde twee sets lang. Maar iedereen weet: de Serviër is de taaiste tennisser van allemaal. Hij herpakte zichzelf; tennissend, maar ook fysiek en mentaal, en trok de vijfsetter naar zich toe. Voor de achtste keer won Djokovic de Australian Open. Hij mag zich met recht ‘Mister Melbourne’ noemen.

Volledig scherm Dominic Thiem (l) moet zich toch gewonnen geven. © AFP

Thiem deed eigenlijk vanaf het begin van de finale de meeste dingen goed. Maar tegen een Djokovic in topvorm kan zelfs dat uiteindelijk onvoldoende zijn. De Serviër speelde in de eerste set gevarieerd en nagenoeg foutloos tennis, zowel aanvallend als verdedigend.

De Oostenrijker had vier van de laatste vijf onderlinge ontmoetingen met Djokovic gewonnen. Maar die was de nieuwe tennisjaargang in blakende vorm begonnen. Een extra dag rust na zijn halve finale ten opzicht van Thiem zou ook een voordeel moeten zijn.

Maar vroeg in de tweede set kantelde het spelbeeld. Eén prachtige lange rally in de tweede game lag daarvan aan de basis. Thiem won het punt en Djokovic raakte direct geërgerd en werd gebroken. Het publiek, als zo vaak niet op zijn hand, irriteerde hem. Ineens slopen er fouten in zijn spel. Toch herstelde Djokovic de break achterstand, maar toen kreeg hij het aan de stok met de scheidsrechter. Die gaf hem op 4-4 tot twee keer toe een waarschuwing voor het overschrijven van de serviceklok. De tweede keer kostte dat de Serviër zijn eerste opslag. ,,Je hebt jezelf beroemd gemaakt, goed gedaan”, beet een cynische Djokovic de umpire toe, nadat hij eerst met zijn racket op diens schoenen had getikt. Thiem serveerde set vervolgens koeltjes uit.

De weg kwijt

Djokovic was de weg kwijt. Zijn emoties gingen van boos naar cynisch naar ronduit gelaten. Niets wat we nooit eerder hebben gezien bij hem, maar waar het vaak niet ten koste ging van zijn spel, was dat nu wel het geval. De derde set was een relatief simpele klus voor Thiem. Djokovic, die eerder al even kort visite had gehad van de medische ploeg, ging daarna even de kleedkamer in.

Uiteraard ging Thiem er niet van uit dat hij nog een set, en dus de wedstrijd, cadeau zou krijgen. Djokovic was in het vierde bedrijf weer veel meer zichzelf. Tennissend, mentaal en ogenschijnlijk ook fysiek. Eén zwakke game brak Thiem, op 4-3 voor Djokovic, op.

Volledig scherm Dominic Thiem. © AP

Daarna ging het snel voor de moegestreden Oostenrijker, te snel. Hij werd in de derde game van de beslissende set gebroken, miste een kans om dat te repareren en liep daarna achter de feiten aan. Op 5-4 mocht Djokovic serveren voor de titel, en voltooide zijn missie.

Djokovic verkleint de marge met Roger Federer weer wat verder. De Zwitser staat nu op 20 gewonnen grand slams, Nadal op 19 en hij zelf op 17. Bovendien lost Djokovic Nadal weer af als nummer 1 van de wereld. Het wordt zijn vijfde periode als lijstaanvoerder.