Wit-Rusland houdt Bertens en co uit Fed Cup Finals

De Fed Cup-wedstrijd tussen Nederland en Wit-Rusland had vandaag alles, behalve het gedroomde einde voor de thuisploeg. In de beslissende tiebreak van het afsluitende dubbelspel ging het mis voor Kiki Bertens en Demi Schuurs: 6-4, 3-6, 6-7 (8-10). Nederland ontbreekt daardoor in april bij de eerste finaleweek van het landentoernooi.

Door Rik Spekenbrink

Het was een werkelijk zenuwslopende bedoening, vanavond in de Haagse Sportcampus Zuiderpark. Het beslissende dubbelspel, noodzakelijk nadat beide landen ieder een enkelpartij hadden gewonnen, kon tot het allerlaatste moment twee kanten op gaan. Uiteindelijk was Wit-Rusland net wat koelbloediger dan Nederland. Het vierde matchpoint was raak voor Aryna Sabalenka en Aljaksandra Sasnovitsj.

Kiki Bertens dook direct de kleedkamer in, doodziek van de nederlaag in extremis. Ze had haar team met drie zeges naar de finale in Boedapest kunnen helpen, maar een paar foutjes in de tiebreak kwamen haar en Schuurs duur te staan.

Volledig scherm Aljaksandra Sasnovitsj en Aryna Sabalenka. © ANP

In de eerste set leek Nederland met het gedroomde dubbelduo te sterk voor de tegenstanders. Eén break was voldoende om die winnend af te sluiten. Ook in de tweede set nam Nederland tot twee keer toe op break voorsprong, maar die werd beide keren ook direct weer weggegeven. Uiteindelijk was het Wit-Rusland dat de overhand had en de set naar zich toe trok.

Het derde bedrijf was ongekend intens. Tijdens de punten kon je in het stadion een speld horen vallen, tussendoor leefde het uitzinnige publiek mee met beide teams.

Nederland kwam op een 3-1-voorsprong, Wit-Rusland kwam terug tot 3-4 , maar op 6-5 en 30—0 was Nederland maar twee punten van de zege verwijderd. Maar Sabalenka en Sasnovitsj toonden karakter. Ze sleepten er een tiebreak uit, en ook die ging weer alle kanten op. Een matige return van Bertens op het vierde matchpoint van Wit-Rusland werd door Sabalenka, hoewel slecht geraakt, afgemaakt en toen was het sprookje ineens uit voor Nederland.