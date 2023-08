WK atletiek: wat weet jij van de sport?

Geen paniek bij RKC na tweede nederlaag: ‘Je kunt na zulke wedstrij­den gewoon onderaan staan’

Dezelfde uitslag als vorige week, maar een compleet andere wedstrijd voor RKC. Waar het duel in Heerenveen vorige week in de rust al beslist was, stonden de Waalwijkers nu halverwege zelfs met 1-0 voor. Het bleek niet genoeg.