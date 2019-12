WK-ganger Benito van de Pas vond zichzelf opnieuw uit: ‘Ik had echt faalangst’

Zijn bijnaam is ‘Big Ben’, maar zo voelde Benito van de Pas zich het afgelopen jaar zeker niet. Hij presteerde zo slecht dat hij op een gegeven moment zelfs nauwelijks nog aan toernooien mee durfde te doen. ,,Ik had faalangst, was bang dat ik van iedereen ging verliezen. Het was echt behoorlijk heftig”, kijkt de 26-jarige Tilburger terug op de dip die nog behoorlijk vers is. ,,In een kwade bui heb ik weleens geroepen dat ik er helemaal mee ging kappen, maar na een nachtje slapen was die gedachte dan altijd wel weer weg.”