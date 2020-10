Woedende coureur gooit voorvleugel op circuit tijdens WK karten

De Italiaanse kartcoureur Luca Corberi is vandaag tijdens een race volledig door het lint gegaan nadat hij werd gediskwalificeerd. De 23-jarige coureur kwam in aanraking met een auto, werd uit de race gehaald, en was het daar totaal niet mee eens. Hij was zelfs zo boos, dat hij een wrakstuk het circuit opgooide in de richting van zijn rivaal.