Woedende PSG-spelers beschuldigen Kuipers: ‘Hij riep fuck you tegen ons’

Björn Kuipers is volgens spelers van Paris Saint-Germain dinsdagavond tijdens de halve finale van de Champions League in Manchester flink over de schreef gegaan. Middenvelders Ander Herrera en Marco Verratti beschuldigen de Nederlandse scheidsrechter van grof taalgebruik in het veld.

,,Hij zei ‘fuck off’ tegen Paredes”, klaagde Herrera tegenover de Franse omroep RMC. ,,We praten altijd over respect. Maar als wij zoiets in het veld roepen, dan krijgen we drie of vier wedstrijden schorsing aan onze broek.” PSG verloor met 2-0 van Manchester City, dat zich daardoor voor het eerst in de geschiedenis plaatste voor de finale van de Champions League.

Ook Verratti sprak na afloop over een scheldende Kuipers. ,,Hij zei tot twee keer toe ‘fuck you’ tegen me”, beweerde de Italiaan. ,,Als ik dat zeg, dan zit ik tien wedstrijden aan de kant. Natuurlijk praat ik in het veld ook veel met de scheidsrechter, maar zoiets zal je mij nooit horen zeggen.”

Quote Als dit waar is, dan zal de UEFA wellicht een onderzoek moeten instellen Mauricio Pochettino, Trainer Paris Saint-Germain

PSG-trainer Mauricio Pochettino had zelf niets gehoord, maar ging na de verklaringen van zijn spelers na het laatste fluitsignaal wel verhaal halen bij Kuipers. Volgens hem kan de Europese voetbalbond het incident niet zomaar wegwuiven. ,,Als dit waar is, dan zal de UEFA wellicht een onderzoek moeten instellen”, aldus de coach. ,,Ik geloof wat mijn spelers me hebben verteld.”

Heet avondje

Kuipers beleefde een heet avondje in het Etihad Stadium, waar de gemoederen af en toe hoog opliepen. In totaal deelde hij zes gele kaarten uit en direct rood aan Ángel Di María van Paris Saint-Germain. Met name Presnel Kimpembe en Danilo mochten blij zijn dat ze in de slotfase na snoeiharde overtredingen uit frustratie op het veld mochten blijven staan.

Quote ,In de slotfase waren de spelers van Paris Saint-Ger­main alleen nog maar aan het schoppen Riyad Mahrez

Riyad Mahrez, die beide doelpunten van Manchester City voor zijn rekening nam, stelde dat hij en zijn ploeggenoten op het eind moesten oppassen voor hun ledematen. ,,In de slotfase waren de spelers van Paris Saint-Germain alleen nog maar aan het schoppen. Toen was het niet meer comfortabel voor ons.”

Het optreden van Kuipers wordt door France Football beoordeeld met een 3. Alleen PSG-spelers Alessandro Florenzi, Abdou Diallo, Mauro Icardi én Neymar brengen het er met een 2 nog slechter vanaf.

Bekijk hier de samenvatting.