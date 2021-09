Wonderkids helpen Malen en Dortmund aan eerste zege in poule van Ajax

Samenvatting Afgang: sterrenen­sem­ble Manchester United onderuit bij Young Boys na flater Lingard in 95ste minuut

14 september Manchester United is de poulefase van de Champions League begonnen met een pijnlijke nederlaag. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer ging in het Stade de Suisse in Bern met 2-1 onderuit bij de Zwitserse kampioen BSC Young Boys.