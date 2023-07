Wordt karakterzege op Wimbledon ommekeer voor Botic van de Zandschulp? ‘Het hoeft niet altijd mooi en goed’

De dood fietst altijd mee, ook in de Tour de France: ‘Het is bizar dat iemand zo uit het leven wordt gerukt’

Het tragische overlijden van Gino Mäder, vlak voor de Tour de France, dreunt ook in Frankrijk nog na. Bij zijn ploegmaat Wout Poels, maar eigenlijk in heel het peloton. Want de dood fietst altijd mee.