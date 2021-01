WTA houdt vast aan gebruikelijke tijdstippen bij tenniskalender tot juli

Uitslagen etappe 3 Van Loon veertiende in derde etappe Dakar, Price wint op de motor

18:03 Nasser Al Attiyah heeft dinsdag weer een zege geboekt in de Dakar Rally. Ook in de derde etappe was hij in zijn auto de snelste. Erik van Loon kende een redelijk goede dag, met een veertiende plaats op 26 minuten van de winnaar.