WTA steunt Serena Williams in seksisme-rel

Bergbeklim­ming veranderde Djokovic: 'Zag de wereld uit een nieuw perspec­tief'

15:15 Het seizoen van Novak Djokovic is de goede kant op gegaan, nadat de Serviër in Zuid-Frankrijk vijf dagen lang samen met zijn vrouw rondtrok over de bergen. ,,We gingen zitten en keken naar de wereld vanuit een nieuw perspectief."