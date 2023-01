Zeefuik en Braaf verkassen naar Serie A, Liverpool kijkt naar meer versterkingen

Met video Outfit Frances Tiafoe bij Australian Open voer voor discussie: ‘Waarom draagt hij een pyjama?’

Frances Tiafoe won vandaag zijn wedstrijd in de eerste ronde op de Australian Open, maar het was de kleurrijke uitrusting van de Amerikaan die op sociale media voor discussie zorgde. De nummer 17 van de wereld droeg een hesje en bijpassende korte broek met kronkelige lijnen in blauw, paars, rood, geel en wit.

16:09