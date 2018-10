Zege 'Fener' in Europa League verschaft Cocu lucht

Het was voor Fenerbahçe de eerste zege sinds 16 september, in de Turkse competitie bij Konyaspor (0-1). Daarna volgde een verliespartij tegen Dinamo Zagreb (4-1 in de Europa League), een gelijkspel tegen Besiktas (1-1) en een zware nederlaag zondag tegen Rizespor (3-0). De positie van Cocu, die wordt geassisteerd door landgenoten Chris van der Weerden en Erwin Koeman, leek volgens Turkse media onhoudbaar. De oud-coach van PSV zat tegen Trnava echter nog op de bank en behaalde een cruciale zege.

Cocu was voor de camera's van FOX Sports na afloop opgelucht. ,,Alles is betrekkelijk in het voetbal. Als je nu een paar keer wint, krijg je geloof en kun je beter gaan voetballen. Ik heb weinig te klagen. De jongens werkten hard. Als je vandaag laat zien hoeveel energie je in een wedstrijd legt… Dat hebben we in de competitie vorige keer niet gedaan. Dat is een belangrijke basis in het voetbal. Ik ben blij met het resultaat, het is een stapje.''