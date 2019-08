Zegereeks Andreescu in Toronto duurt voort

Haase en Koolhof verslaan ook Bryan en Bryan

23:33 De tennissers Robin Haase en Wesley Koolhof hebben in de kwartfinale van de masters in Montreal ook gewonnen van Bob en Mike Bryan. De Nederlanders versloegen de Amerikanen in de supertiebreak: 10-5. In de sets daarvoor was het verschil klein 6-7 (8) 7-6 (5).