Zeven magere jaren in voorronde CL

2014-2015

3de voorronde:

Feyenoord – Besiktas 1-2

Besiktas – Feyenoord 3-1



Onder trainer Fred Rutten overwintert Feyenoord in de Europa League, maar de Champions League blijft onbereikbaar. Zonder de vertrokken Graziano Pellè, Daryl Janmaat, Stefan de Vrij en Bruno Martins Indi is het Turkse Besiktas in de derde voorronde een maatje te groot. Na de 1-2 in eigen stadion hoopt Feyenoord nog vergeefs op een stunt, maar in de return maakt Demba Ba met een hattrick aan de Rotterdams illusies een einde.