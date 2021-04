Zidane niet bevreesd voor wraak UEFA en Makkelie voor Super League

Armindo Bruma krijgt de smaak te pakken en kan PSV alsnog miljoenen opleveren: ‘Er is volop interesse’

19:31 Armindo Bruma is in Griekenland op stoom gekomen bij Olympiakos en de door PSV verhuurde Portugees speelt zich daarmee in de kijker. Afgelopen weekend scoorde de 26-jarige aanvaller twee keer in het duel met AEK Athene, waardoor zijn seizoenstotaal voor de Griekse kampioen inmiddels op zeven is gekomen.