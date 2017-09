Zidane: Ronaldo staat te popelen om weer te spelen na schorsing

Dumfries hoopt op clementie voor Lozano

9:00 Denzel Dumfries, het slachtoffer van de tackle waarvoor PSV'er Hirving Lozano zondag de rode kaart kreeg, hoopt dat de Mexicaan door de KNVB gespaard wordt. Als het aan de rechtsback van sc Heerenveen ligt, krijgt Lozano geen lange schorsing. "Ik denk niet dat het zijn bedoeling was en dat heb ik ook in mijn verklaring gezet. Als het een bewuste tackle was geweest, had ik nu anders gereageerd. Ik hoop dat hij er goed mee wegkomt."