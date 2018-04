Zidane: Schandalig dat iedereen het over diefstal heeft tegen Juve

De titelhouder kreeg tijdens de return vlak voor het verstrijken van de blessuretijd een strafschop, die fel werd betwist door de Italianen. Cristiano Ronaldo schoot vanaf elf meter de 1-3 binnen en voorkwam daarmee een verlenging.



,,Ik ben heel teleurgesteld dat mensen maar blijven praten over een 'diefstal'. Dat is schandalig'', zei Zidane een dag voor de competitiewedstrijd tegen Málaga. ,,Iedereen moet stoppen met deze beschuldigingen. Natuurlijk, ieder mag zijn mening hebben en ik ga niet reageren op wat spelers roepen, maar niemand mag zeggen dat wij iemand bestolen hebben. Daar ben ik woest over. Ik snap niet dat mensen zulke dingen zeggen. We verdienen het om bij de laatste vier te zitten. Blijkbaar kan niet iedereen het verkroppen dat wij het steeds zo goed doen.''