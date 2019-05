Zieke Bertens geeft na vier games op: ‘Gevoel alsof ik moest overgeven’

Op de persconferentie na afloop vocht Bertens opnieuw tegen de tranen. ,,Gisteren voelde ik me goed, ik was klaar voor vandaag. Maar vannacht om drie uur werd ik ziek wakker. Tijdens de partij had ik weer het gevoel alsof ik moest overgeven.”



In de eerste ronde had Bertens, die vorig jaar de derde ronde haalde, met 6-3 6-4 gewonnen van Pauline Parmentier uit Frankrijk. De laatste keer dat ze opgaf in een partij was in januari vorig jaar. Ze staakte toen de strijd in Sint-Petersburg wegens griep.