Zirkzee maakt debuut bij winnend Bayern, PSG haalt uit tegen 'Gala’

In groep A waren grootmachten Real Madrid en PSG al geplaatst voor de knockout-fase. Real Madrid won bij Club Brugge met 2-1. Rodrygo zette de bezoekers acht minuten na rust op voorsprong, maar vlak daarna maakte Hans Vanaken de 1-1. Vinícius Júnior zorgde een klein halfuur voor het einde voor de 1-2 en in blessuretijd maakte Luka Modric ook de 1-3 in België.



PSG moest winnen op zeker te zijn van groepswinst. Dat lukte overtuigend in de thuiswedstrijd tegen Galatasaray, waar Ryan Babel geblesseerd ontbrak. Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Neymar, Kylian Mbappé én Edinson Cavani (strafschop) scoorden voor het sterrenensemble uit Parijs, waardoor het 5-0 werd in het Parc des Princes.