Ziyech over knuffel met jochie op veld Lille: Ik voel me vereerd

Dumfries en PSV met vertrouwen tegen Sporting: ‘We moeten het zelf doen’

27 november Als nieuwe drager van de aanvoerdersband schoof Denzel Dumfries woensdag meteen aan voor de persconferentie in aanloop naar Sporting - PSV. Een cruciale wedstrijd voor de overlevingskansen van PSV in Europa. ,,Dat denk ik wel, ja. Een hele belangrijke wedstrijd voor ons. We zijn gefocust.”