Zlatan geen fan van politiek betrokken LeBron: ‘Doe waar je goed in bent’

Ibrahimovic erkent de bijzondere kwaliteiten van NBA-superster LeBron James (17-voudig All-Star), maar is het er niet mee eens dat hij zijn platform gebruikt voor politieke campagnes. ,,Wat hij doet als basketballer is fenomenaal, maar ik hou er niet van als mensen met een bepaalde status over politiek praten”, zei hij. ,,Doe waar je goed in bent. Ik speel voetbal omdat ik er de beste in ben. Als ik politieke ambities had, zou ik de politiek zijn ingegaan. Het is de fout die beroemde mensen maken als ze het gevoel hebben dat ze aan de top zijn, dat ze overal een mening over moeten hebben.Ik denk dat het beter is om je niet te mengen in deze problemen en te doen waar je goed in bent", zegt Ibrahimovic. Zijn uitspraken kunnen al op de nodige kritiek rekenen, vooral vanuit de Verenigde Staten.