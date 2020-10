Zlatan in video tegen corona: ‘Jij bent Zlatan niet, tart het virus niet’

Ibrahimovic raakte in september zelf besmet met het virus. Hij vertoonde geen symptomen en keerde half oktober terug bij de ploeg uit Milaan na een periode van isolatie. ,,Gebruik je verstand, respecteer de regels: social distancing en een mondkapje, altijd. We zullen winnen.”



Bij zijn rentree op het voetbalveld scoorde hij direct twee keer in de Milanese stadsderby tegen Internazionale. Intussen heeft hij zeven doelpunten gemaakt in vijf competitiewedstrijden in de Serie A.