Zlatan speelt Romeinse soldaat in film Asterix en Obelix

Podcast | ‘Zit er iemand op een wolk die een grafhekel heeft aan Wilco Kelderman?’

7 april Zoals elke week is er op woensdag een nieuwe aflevering van de In Het Wiel podcast met Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam. Vandaag onder meer over de Scheldeprijs, Mathieu van der Poel, de Ronde van het Baskenland én pechvogel Wilco Kelderman en de twee belden met ‘professor in de Aerodynamica’ Jan-Willem van Schip.