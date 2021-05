Zó belangrijk is ‘beste middenveld ter wereld’ voor Real Madrid

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na de groepsfase bleef het befaamde middenveld grotendeels intact en dat is goed nieuws voor Zidane. Real Madrid speelde de afgelopen drie jaar elf Champions League-wedstrijden met Modric, Kroos en Casimiro op het middenveld. Hiervan werden er zes gewonnen, 2 verloren en 3 gelijkgespeeld. Zestien keer stond één van de drie niet in de basis. Van deze wedstrijden werden er acht gewonnen, zes verloren en twee gelijkgespeeld. Een aantal van deze nederlagen mag gerust een blamage worden genoemd. Real verloor zowel uit als thuis van Shaktar en CSKA Moskou. De nederlagen met Modric, Kroos en Casemiro in de basis waren tegen Ajax en Manchester City.

Real staat voor een zware opgave vanavond. In Madrid werd het 1-1 en dus moeten Los Galacticos minimaal één keer scoren in Londen. Toch zal Real de wedstrijd met vertrouwen tegemoet gaan. Aanvoerder Sergio Ramos is hersteld van een blessure en ook Eden Hazard is na lange tijd weer fit. Hij speelt tegen zijn oude club Chelsea en zal ongetwijfeld gebrand zijn op een goede wedstrijd. Ook Marcelo is op tijd in Londen gearriveerd, nadat hij gisteren nog op een Spaans stembureau moest werken.