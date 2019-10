Zo bemachtigt Kiki Bertens een ticket voor de WTA Finals

Het wordt voor Kiki Bertens de week van de waarheid in Moskou. De nummer 8 van de wereld jaagt in de Russische hoofdstad op een ticket voor de WTA Finals, eind oktober in de Chinese metropool Shenzhen. Maar aan welke voorwaarden moet de tennisster uit Wateringen in de Russische hoofdstad voldoen om zich te plaatsen voor het lucratieve eindejaarstoernooi?

Wat is de stand van zaken?

Zes van de acht namen voor Shenzhen zijn bekend: Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Karolina Pliskova, Simona Halep, Bianca Andreescu en Petra Kvitova verzekerden zich de voorbije weken al van deelname aan de WTA Finals (van 27 oktober tot en met 3 november). Er zijn nog twee tickets beschikbaar. Daarvoor komt in de laatste week van het reguliere WTA-seizoen nog een kwartet in aanmerking: Elina Svitolina (7de), Serena Williams (8ste), Kiki Bertens (9de) en Belinda Bencic (10de). Als nummer 9 van de ranglijst over kalenderjaar 2019 moet Bertens dus minimaal nog één plaats klimmen.

Wat is de achterstand van Bertens op Williams?

Het gat tussen Svitolina (3995 punten), Williams (3935), Bertens (3870) en Bencic (3705) is niet overdreven groot. Van het viertal komt Williams deze week niet in actie. De andere drie zijn wel actief in Moskou. Svitolina is in de Russische hoofdstad als eerste geplaatst, Bertens als tweede, Bencic als derde.

Hoeveel punten zijn er te verdienen in Moskou?

Het WTA-toernooi van Moskou is een zogenaamd 'Premier-toernooi', goed voor 470 WTA-punten voor de winnares. Svitolina, Bertens en Bencic zijn vrijgeloot voor de eerste ronde en stromen - inclusief 55 WTA-punten - pas in de achtste finales is. Voor de kwartfinale liggen 100 punten klaar, voor de halve finale 185, voor een finaleplek 305 en voor de toernooizege - als gemeld - 470. Bereikt Bertens de laatste acht in Moskou, dan is ze Williams meteen voorbij. Een WTA-ticket betekent dat echter (nog) niet. Wordt Bertens in de kwartfinale uitgeschakeld en wint Bencic het toernooi in Moskou dan springt de Zwitserse sowieso over Williams én Bertens heen.

Als Bertens meteen struikelt in Moskou, zijn de WTA Finals dan verkeken?

Die kans is groot, maar nog niet met ‘ja’ te beantwoorden. Ten eerste moet Bencic dan minimaal de halve finale halen in Moskou om over Bertens heen te wippen. Lukt dat haar niet, dan moet Bertens nog altijd voorbij Williams. Hoe? De kans is groot dat de Amerikaanse de WTA Finals laat schieten. Dat deed ze de voorbije twee jaar ook. Bertens heeft het deze week in eigen hand, maar ze moet wel aan de bak.

Volledig scherm Kiki Bertens. © BSR Agency

Wie treft Bertens als eerste?