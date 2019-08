Zo deden de mogelijke tegenstanders van Feyenoord, AZ en PSV het vanavond

Mogelijke tegenstander Feyenoord

Feyenoord heeft na de 4-0 zege op Dinamo Tbilisi de beste uitgangspositie om een ronde verder te komen. Volgende week donderdag wacht nog de return in de hoofdstad van Georgië, waar geen toeschouwers bij aanwezig mogen zijn vanwege een straf van de UEFA voor Dinamo Tbilisi. De mogelijke tegenstander voor Feyenoord in de play-offs is het Zweedse IFK Norrköping of Hapoel Be’er Sheva uit Israël. Vanavond werd het 1-1 op het kunstgras van Nya Parken in Norrköping. Maic Sema opende de score in de 51ste minuut namens de thuisploeg, maar vier minuten later maakte Eden Shamir alweer gelijk namens de bezoekers uit Israël. Nigel Hasselbaink (ex-Excelsior) deed 82 minuten mee en werd toen vervangen door Ben Sahar, die in 2015 van Willem II naar Hapoel Be’er Sheva ging.

Volledig scherm Nigel Hasselbaink schermt de bal af voor Rasmus Lauritsen van IFK Norrköping. © BSR Agency

Mogelijke tegenstander AZ

AZ bleef vanavond ondanks twintig doelpogingen op een 0-0 gelijkspel steken tegen FC Marioepoel in Oekraïne, maar volgende week donderdag wacht de return in Alkmaar. AZ speelt, als het volgende week wint, in de play-offs tegen Royal Antwerp of Viktoria Plzen. De Belgische ploeg van coach László Bölöni won vanavond met 1-0 dankzij een goal van Ivo Rodrigues in de 29ste minuut. De wedstrijd werd overigens niet gespeeld in het Bosuilstadion in Antwerpen, maar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

Volledig scherm De spelers van Royal Antwerp bedanken hun fans in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. © BELGA

Mogelijke tegenstander PSV

PSV won vanavond in Noorwegen dankzij een rake strafschop van Steven Bergwijn met 0-1 bij FK Haugesund en heeft dus een goede uitgangspositie voor de return in Eindhoven volgende week. In de play-offs wacht dan mogelijk een treffen met Austria Wien of Apollon Limassol. De club uit Cyprus won vanavond met 1-2 in de hoofdstad van Oostenrijk. Sasa Markovic en Serge Gakpe scoorden voor Limassol, Florian Klein deed dat namens de thuisploeg.