Zó gaan alle Nederlandse clubs zich plaatsen voor de Europese knock-outfases

Nu er in de Champions League en de Europa League nog twee groepsduels te spelen zijn, is het tijd om het perspectief van de Nederlandse deelnemers eens te bekijken. De duidelijke conclusie is dat de vier clubs in vergelijkbare schuitjes zitten. Ajax, PSV, Feyenoord en AZ kunnen allemaal nog groepswinnaar worden, maar kunnen er ook allemaal nog uit vliegen.

We beginnen in de Champions League, waar het vooruitzicht voor Ajax kraakhelder is. De Amsterdammers staan na vier van de zes groepsduels qua punten (zeven) én qua onderling resultaat (2-2 in het heenduel) precies gelijk met Atalanta Bergamo. In de voorlaatste speelronde wacht voor Ajax volgende week het op papier loodzware uitduel met Liverpool, terwijl de Italianen het thuis opnemen tegen het nog puntloze FC Midtjylland.

Maar wat de resultaten van die twee duels ook worden, wie er ook wint van wie, de beslissing valt sowieso pas op de laatste speeldag. Als Ajax dan wint van Atalanta, dan is kwalificatie voor de knock-outfase van de CL hoe dan ook een feit, terwijl een nederlaag in eigen huis dan sowieso uitschakeling betekent. In dat geval gaat de ploeg van trainer Erik ten Hag wel verder in de Europa League.

Volledig scherm © AP

Dan naar de Europa League, waar PSV donderdagavond als enige Nederlandse EL-deelnemer wist te winnen: 3-2 tegen PAOK Saloniki. Door dat resultaat staan de Eindhovenaren met zes punten tweede in de poule, achter koploper Granada (tien punten) en vóór PAOK (vijf punten). Volgende week wacht voor PSV de clash bij de Spanjaarden, die na negen competitieduels nog altijd in de subtop van La Liga staan. Hoopvol puntje voor PSV: van de laatste vier thuisduels in alle competities won Granada er slechts één. Tegelijkertijd gaat PAOK op bezoek bij de dissonant in de poule: Omonia Nicosia.

In één geval is PSV al volgende week zeker van de volgende ronde: als de Eindhovenaren winnen en PAOK verliest op Cyprus. Veel waarschijnlijker is echter dat de beslissing ook hier pas op de laatste dag valt. Dan krijgt PSV visite van de hekkensluiter, maar de blik zal dan met een schuin oog zeker ook richting Griekenland gaan, want daar speelt PAOK op hetzelfde moment een thuiswedstrijd tegen Granada. Als de Grieken de laatste twee wedstrijden winnen, móét PSV dat ook doen.

Volledig scherm © AP

Feyenoord knokte zich donderdag naar een puntje in Groep K, waardoor de Rotterdammers nu tweede staan. Dinamo Zagreb heeft acht punten, Feyenoord vijf, Wolfsberger AC vier en CSKA Moskou drie. En dus kan er nog van alles gebeuren. De ploeg van Dick Advocaat speelt nog thuis tegen Dinamo en uit tegen Wolfsberger. Wat in alle andere ‘Nederlandse’ poules niet het geval is, geldt hier wel: iedere club maakt nog volop kans op een plek in de volgende ronde en er is geen overduidelijke zwakke broeder.

Het koord waarop Feyenoord balanceert is dus dun, maar dat de uitgangspositie niet slecht is, is ook duidelijk. Twee keer verliezen is sowieso geen optie, maar met minimaal één overwinning in de laatste twee duels wordt er een grote stap gezet richting een verlenging van het Europese avontuur met minimaal twee duels.

Volledig scherm © AP

Tot slot AZ, dat samen met de Zuid-Europese (sub)topclubs Napoli en Real Sociedad in een loodzware poule zit. Het leek op voorhand een mission impossible, maar mede door een eerdere overwinning in Italië en de 0-0 tegen de Spaanse ploeg van donderdag staan de Alkmaarders er uitstekend voor. Napoli (negen punten) gaat aan kop, daarachter volgen AZ en Sociedad met zeven punten.

Het is hoogstwaarschijnlijk dat de Spaanse ploeg volgende week thuis wint van de puntloze hekkensluiter NK Rijeka, waardoor het tegelijkertijd gespeelde duel AZ - Napoli cruciaal wordt. Even voorspellen: als Sociedad inderdaad wint, dan zijn de Alkmaarders bij een nederlaag uitgeschakeld. Bij een gelijkspel wordt de laatste speelronde (Rijeka - AZ en Napoli - Sociedad) beslissend.

Volledig scherm © REUTERS