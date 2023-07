Zo laat spelen Griekspoor, Van de Zandschulp en Brouwer op Wimbledon, als regen geen spelbreker is

Tom Boonen leeft zich uit in een ‘bom van een rallywagen’: ‘Nog altijd ligt alles wat ik doe onder een vergroot­glas’

Tom Boonen leeft zich sinds enkele maanden uit in een bom van een rallywagen. En dat doet de oud-wereldkampioen wielrennen niet alleen maar voor de ‘toys for boys’-fun. ‘Daarvoor ben ik nog te veel een competitiebeest.’ Zaterdag geeft hij in zijn Skoda Fabia R5 vol gas op de proeven van de GTC Rally.